Tunç Soyer Akdeniz Birliği Projesi İçin İlk Adımı Attı

Tunç Soyer Akdeniz Birliği Projesi İçin İlk Adımı Attı

İzmir büyükşehir belediyesinin yeni başkanı Tunç Soyer, başkanlığının ilk 100 gün icraat hedefleri arasında yer alan Akdeniz Birliği kurulması doğrultusunda ilk adımı attı.

Tunç Soyer Akdeniz Birliği Projesi İçin İlk Adımı Attı

İzmir büyükşehir belediyesinin yeni başkanı Tunç Soyer, başkanlığının ilk 100 gün icraat hedefleri arasında yer alan Akdeniz Birliği kurulması doğrultusunda ilk adımı attı.

Proje kapsamında olması planlanan Barselona, Beyrut, İskenderiye, Marsilya, Selanik ve Venedik yerel yönetim başkanlarına 10 Nisan günü özel birer iyi niyet mektubu gönderen Soyer, karşılıklı işbirliği çağrısında bulundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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