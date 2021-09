Tunç Holding, Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın isim sponsoru oldu

Galatasaray, enerji ve akaryakıt firması Tunç Holding A.Ş. ile yeni bir anlaşmaya imza attı. Tunç Holding, futbol ve voleybol branşlarında gerçekleştirdiği sponsorluk anlaşmalarının ardından bu kez de Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın isim sponsoru oldu.

Sponsorluk anlaşmasının basın lansmanı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Tür Telekom Stadyumu'nda Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Köksal Ünlü ve Tunç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer Azaphan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Köksal Ünlü'nün açıklamaları şu şekilde: "İşin hikayesi bu sefer daha ilginç ve duygusal. Dinçer Bey beni aradı. Tekerlekli Sandalye sponsorluğunu ve takımın gidişatını sordu. Çok hızlı gelişmeler olmadığını söyledik. Müsaade ederseniz Tekerlekli Sandalye Takımı'na sponsor olmak istiyorum dedi. Nereden çıktı dedim. Hayat herkese eşit olmuyor bazen. Sporcu kardeşlerim burada da var. Hayatlarını tekerlekli sandalyede devam ettiriyorlar. Hayatın bir parçası ve gerçeği bu. Dinçer Bey'in babası Sayın Tuncay Azaphan, 5-6 sene evvel belden yapılan bir operasyon neticesinde tedavi sıkıntısı yaşarken hayatına o günden sonra tekerlekli sandalyede devam ettirmek durumunda kalmış. Benim böyle bir misyonum da var dedi. Toplumun iyileşmesi, amatör spor insan hakkıdır düşüncesiyle bunu yapmak istiyorum dedi. Ben de çok duygulandım. Ne gerekiyorsa yaparız dedik. Çok uzatmadan, 1-2 gün içerisinde hallettik bu işi.""YİNE ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYDU""Tekerlekli Sandalye Basketbol, Galatasaray'ın 2005'te kurduğu bir birim. O günden sonra hemen ilk yıl, 2005-2006'da Süper Lig'e çıkıyor. Ondan sonra uluslarası başarısı, ulusal başarısından bir tane fazla. Uluslararası başarısı 12 tane. Bunun içinde dünya kupaları, Avrupa kupaları var. Amatör sporlarda az önce söylediğim gibi toplumun tüm bireyleri, paydaşları amatör spor hakkına sahip. Bunun geliştirilmesi, yaygınlaştırılması bizim görevimiz. Tekerlekli sandalye basketbol da bunlardan bir tanesi. Biz de elimizden geleni yapma düşüncesiyle yola çıktık. Eksik olmasın, sağ olsun Tunç Holding burada üçüncü birim sponsorluğunu burada yapıyor. Futbol, kadın voleybol ve tekerlekli sandalye… Yine elini taşın altına koydu. Huzurlarınızda Dinçer Azaphan'a bu alicenaplığından dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Sponsorluğun ciddi, kurumsal ve samimi ilişkilere döndürülmesi gerekiyor. Bu ilişkiyi kurduğunuz zaman, samimiyet karşı tarafa geçtiğinde benim söyleyeceğimi karşı taraf söylüyor. Bunu için de çok mutluyum. Kesinlikle örnek olacaktır. İnsanlar şunu net bilmiyor olabilirler. Sponsor olmak için illa ki devasa bütçeler gerekmiyor. Çok farklı sponsorluklar var. İrtibat kurmaktan çekiniyor olabilirler. Kimsenin böyle bir çekincesi olmasın. Biz hep birleştirici olmaktan yanayız. Seçim öncesi ve sonrası bu yönde tavrımızı koyduk. Herkes bize ulaşabilir. Sponsor olmak isteyene mutlaka bir yer buluruz.""KADIN FUTBOL TAKIMI HER ŞEYİYLE HAZIR""Prensip olarak vazifemiz olmayan konularda pek yorum yapmıyoruz. Sorduğunuz için şunu söyleyeyim. Kadın futbol takımı her şeyiyle hazır. Kuruldu. Bunun lansmanını planlıyoruz. Bir hafta içinde tüm detaylarıyla birlikte göreceksiniz. Sponsorları da hazır.""LAZIO MAÇINI YÜZDE 99 STADIMIZDA OYNAYACAĞIZ""Stat daha önce de UEFA kriterlerini geçmişti. UEFA'nın uluslararası maçların oynanması konusunda belli kriterleri var. Risk almak istemediğimiz için Lazio maçına kadar tuttuk. Doğal şartlar da var. Yağmur metrekareye 300 kg. yağdığı zaman, UEFA kriteri filan kalmaz. Böyle bir şey olmayacağını görüyoruz. Lazio maçını yüzde 99 stadımızda oynayacağız. Sahanın durumu da gayet iyi.""STAT İSİM HAKKINI DEĞERİNİ BULMADAN VERMEYECEĞİZ DEMİŞTİM, İKİ SPONSORLA GÖRÜŞÜYORUZ""Görüştüğümüz sponsorlar var. Geldiğimiz noktada stat isim hakkını değerini bulmadan vermeyeceğiz demiştim. Gelinen aşamada iki sponsorla görüşüyoruz. Bu çok uzamayacak. Belli bir değere ulaştığınız zaman geriye rötuşlar kalıyor. Kısa vadede detaylarıyla açıklayacağız.""KOLTUKLARIN YENİLENME SÜRECİ ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BAŞLAYACAK""Türk Telekom Stadyumu'nun koltuklarının yenilenmesi ile ilgili çalışmalar kısa zamanda başlayacak. Koltukları yeniliyoruz. Önümüzdeki hafta başlayacak. Peyderpey yapmak durumundayız. Basit bir boya sistemiyle değil, endüstriyel kimyasal boya gerekiyor. Bu bir süreç. Kademeli olarak ekim ortasına kadar alt katı, tamamını bitirmiş olacağız. Önümüzdeki hafta çalışmalar başlayacak."DİNÇER AZAPHAN: GALATASARAY'A SPONSOR OLMAK ÇOCUKLUK HAYALİMTunç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer Azaphan ise şunları söyledi: "Benim için ayrı bir anlam taşıyor bu sponsorluk. Geçtiğimiz lansmanda da en kısa zamanda sizinle burada buluşacağımızı söylemiştim. Yine buluştuk. Allah nasip etti. Sayın Burak Elmas Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Çok ilgilendiler. Bir hafta önce odasında oturduk. 10 dakikada işlemleri hallederek çıktık. İnşallah önümüzdeki aylarda, yıllarda bu salonda sizinle çok görüşeceğiz. Bu işin peşini bırakmayacağız Tunç Holding olarak. Sedat hocamıza ve sporcularımıza hoş geldin diyorum. Bundan sonra artık her maç sizinle beraberiz. Tunç Holding olarak Köksal Başkanımın dediği gibi, Galatasaray logosuyla yan yana anılmak bizim için bir şereftir. Çocukluk hayalimdi benim. Ta Ali Sami Yen maçlarından beri, ne zaman sponsor olup kulübüme katkıda bulunurum diye düşünüyordum. O günleri de gördük çok şükür. Bundan sonra her zaman şahsım ve Tunç Holding olarak Galatasaray'ın yanındayız. Her zaman taraftarlarımızın, Galatasarayımızın, başkanımızın, yönetim kurulu üyelerinin her zaman yanındayız. Siz basın mensuplarına geldiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Burada sadece Engelsiz Aslanlarımızla kalmayacak. İleriki aylarda, haftalarda tekrar layık görürse beni kulübüm yeni anlaşmalara imza atacağıma taraftarlarımızın önünde söz veriyorum. Teşekkür ediyorum.""BİR AKIMI BAŞLATTIYSAK NE MUTLU BİZE""Biz bir örnek olduysak, bir akımı başlattıysak ne mutlu bize. İnşallah bunlar, Tunç Holding olarak yaptığımız sponsorluklar bir ses getirir. Çok yankı, ses getirdi. Diğer holding sahibi iş adamı arkadaşlarım beni aradı. Nasıl gelişti, nasıl oldu diye sorular sordular. Maddiyat bölümünü konuşmamak şartıyla onları da ikna etmeye çalıştım. Bugün sponsoruz, yarın sponsoruz, öbür gün de sponsor olacağımı buradan belirtmek isterim. Tüm holding sahipleri, iş adamları ve işverenlerin illa sponsor olmaları gerekmiyor. Varsa loca, yoksa kombine, yoksa GS Store'dan ürün alarak her türlü katkıda bulunmalarını istiyorum. Herkesin sponsor olmaya imkanı olmayabilir. Damlaya damlaya göl olur. Her sponsor olan firmayı şahsım adına, şirket olarak destekleyeceğim. Örnek olduysam ne mutlu bana. Sayın Burak Elmas'a, Köksal Bey'e, Bahri Havadır'a, Filiz Hanım'a, Galatasaray ailesine ve Galatasaray taraftarlarına gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum."SEDAT İNCESU: ÇOK HEYECANLIYIZGalatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Başantrenörü Sedat İncesu duygu ve düşüncelerini şöyle aktardı: "Bugün çok önemli bir gün. 15-16 yıllık tarihimizde ilk defa bir isim sponsorluğu anlaşmasına imza atıldı. Başta Başkanımız ve Yönetim Kurulumuz olmak üzere bu vizyon ve değer için Dinçer Bey'e ve Tunç Holding'e teşekkür ederiz. Çok heyecanlıyız. Çok güzel bir başlangıç oldu. Umarım başarılarımızla bu değerin ve vizyonun karşılığını verebiliriz."BÜLENT YILMAZ: GALATASARAY ARMASINI DAHA YUKARI YERLERE ÇIKARMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZSporcu Bülent Yılmaz, "Hayırlı olsun iki taraf için de. Çok teşekkür ediyoruz. Bu tür amatör branşlarda sponsorlukların devam ederek büyümesini isteriz. Biz de Galatasaray Spor Kulübü'nü ve armasını daha yukarı yerlere çıkarıp başarılı bir şekilde temsil etmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.FİKRİ GÜNDOĞDU: BU SPONSORLUK ÇOK BÜYÜK BİR ADIM OLDU

Sporcu Fikri Gündoğdu ise "İki taraf için tekrar hayırlı olsun. Bu sponsorluk, bu anlaşma takım için büyük bir adım oldu. Yıllardır bir şekilde sponsorumuz oluyordu; ama isim sponsoru ilk defa oldu. Bunun başarısını takım olarak karşılaşamaya çalışacağız. Dinçer Bey'in dediği gibi, hayali nasıl gerçekleştiyse bizim de kulübümüzü en iyi şekilde temsil ederek, maçları kazanarak şampiyon olmaya çalışacağız. Onların isimlerini daha iyi duyuracağız" yorumunu yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk