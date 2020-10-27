Tunç Arslanalp kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve hakkında bilgiler!

Açık oturum programlarına da konuk olarak katılan ve sunuculuk yapan Tunç Arslanalp vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Tunç Arslanalp kimdir, nerelidir, kaç yaşında, mesleği ne, nerede çalışıyor? Tüm bilgiler sizlerle...

CNN Türk kanalında canlı yayında sunuculuk yapan Tunç Arslanalp merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından merak edilen Tunç Arslanalp kimdir? Nereli, kaç yaşında, evli mi, aslen nereli, burcu ne?

TUNÇ ARSLANALP KİMDİR?

Tunç Arslanalp 1973 senesinde İzmir'de dünyaya geldi. 1993 senesinde Ege Üniversitesi Devlet Konservatuarı Çalgı Yapımı Bölümü'ne girdi. Fakat aradığı heyecanı bulamadı. Akabinde Eskişehir Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Aynı sene içerisinde özel radyoların açılmasıyla İzmir'de yerel radyolarda haber spikerliği ve program yapımcılığına başladı.

Tunç Arslanalp doğum tarihi : 1973

Tunç Arslanalp kaç yaşında : 47 yaşında

Tunç Arslanalp nereli : İzmir doğumlu

Tunç Arslanalp mesleği ne : Haber spikeri

Tunç Arslanalp, profesyonel olarak meslek hayatıne ve ilk haber spikerliği görevine 1995 yılında Kasım ayında Flash Tv'nin İzmir stüdyolarında başlamıştır. 1996 yılında ATV'nin kardeş kanalı YENİ TV'de haber spikeri olarak 1 yıl çalıştı.Akabinde 1997 yılından 1999 yılına kadar İzmir RADYO 35'te sırasıyla Haber Spikeri, Haber Müdürü ve Genel Yayın Yönetmeni olarak görevlerinde bulundu. Tunç Arslanalp, hazırlayıp sunmuş olduğu sosyal içerikli programlarla isminden çok söz ettirdi ve ilk ödülünü 1998 yılında tüketicilerin bilinçlenmesine sağladığı katkılardan ötürü İzmir TÜKODER'den aldı.

1999-2001 seneleri arasında TRT İzmir Bölge Müdürlüğünde seslendirme sanatçısı olarak çalıştı, birçok belgesel ve dizi karakterini seslendirdi. Ardından askere gitti ve askerliğinin akabinde 2002 yılında İstanbul'a gelerek Power FM ve Power XL'de haber spikerliği yaptı. 2004 yılında Tgrt Haber televizyonunda devam eden spikerlik serüveni şimdi CNN TÜRK kanalında Gece Bültenleriyle sürmektedir.

Ek olarak Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde spikerlik ve diksiyon eğitimi vermeye devam ediyor.

Tunç Arslanalp, spor yapmayı ve her fırsatta film izlemeyi çok seviyor, üstelik arşivinde 2000'den fazla yerli ve yabancı film olduğu söylenilmektedir.