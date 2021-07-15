Tunahan Ak kimdir? Masterchef Tunahan Ak kaç yaşında, nereli? Tunahan Ak biyografisi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tunahan Ak kimdir? Masterchef Tunahan Ak kaç yaşında, nereli? Tunahan Ak biyografisi!

Tunahan Ak kimdir? Masterchef Tunahan Ak kaç yaşında, nereli? Tunahan Ak biyografisi!
Haberler.com - Haberler | Gündem

Tunahan Ak, MasterChef Türkiye yeni sezonunun en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Genç yarışmacı adayı, eğlenceli ve özgüven tavırlarıyla şimdiden adından söz ettiriyor. Çikolata üreten bir firmada çalışan Tunahan Ak'ın ası kadroda yer alıp almayacağı merak ediliyor. Peki, Tunahan Ak kimdir? Masterchef Tunahan Ak kaç yaşında, nereli? Tunahan Ak hayatı ve biyografisi nedir? Tunahan Ak mesleği nedir?

Tunahan Ak, MasterChef Türkiye yeni sezonunun en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Genç yarışmacı adayı, eğlenceli ve özgüven tavırlarıyla şimdiden adından söz ettiriyor. Çikolata üreten bir firmada çalışan Tunahan Ak'ın ası kadroda yer alıp almayacağı merak ediliyor. Peki, TV8 ekranlarında yayınlanan ve Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri koltuğunda oturduğu Tunahan Ak kimdir? Masterchef Tunahan Ak kaç yaşında, nereli? Tunahan Ak hayatı ve biyografisi nedir? Tunahan Ak mesleği nedir? İşte detaylar haberimizde…

TUNAHAN AK KİMDİR?

Yarışmaya katıldığı ilk bölümde patates yatağında bonfile yapan Tunahan Ak, iki jüri üyesinden "evet" oyu alarak ikinci tura çıkmayı başardı. MasterChef Türkiye 2021 eleme turuna gelen Tunahan Ak, 19 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Aşçılık lisesi mezunu olan Tunahan Ak, Bolu'da 4 sene yatılı okuduğunu ve 1,5 senedir Kadıköy'de çikolata imalathanesinde çalıştığını söyledi.

Hayatında bir değişiklik olması adında yarışmaya katıldığını belirten Tunahan Ak, MasterChef Türkiye'ye katılmanın da iyi bir fırsat olduğunu söyledi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Demir Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Gülşen Tarkan Tolga Akış Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Salih Uçan Burak Elmas Volkan Demirel Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tunahan Ak kimdir? Masterchef Tunahan Ak kaç yaşında, nereli? Tunahan Ak biyografisi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 01:01:16. #1.16#

title