"Tuna Tarihle Akan Nehir" sergisi ziyaretçilerini bekliyor
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"Tuna Tarihle Akan Nehir" sergisi ziyaretçilerini bekliyor

Macar Kültür Merkezi tarafından hazırlanan "Tuna-Tarihle Akan Nehir" sergisi kapılarını ziyaretçilere açmaya hazırlanıyor.

07.07.2020 12:58 | Son Güncelleme: 07.07.2020 13:04

Macar Kültür Merkezi tarafından hazırlanan "Tuna-Tarihle Akan Nehir" sergisi kapılarını ziyaretçilere açmaya hazırlanıyor.

Macar Kültür Merkezi tarafından AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog Programı desteğiyle hazırlanan "Tuna - Tarihle Akan Nehir" isimli fotoğraf sergisi kapılarını ziyaretçilere açmaya hazırlanıyor. Polat Ofis' de bulunan Macar Kültür Merkezi'nde açılacak olan sergide Fortepan Fotoğraf Arşivi'nden seçilmiş toplam 80'den fazla analog fotoğrafla Tuna Nehri'nin kıyısında son yüzyılda yaşanan olaylar, acılı ve sevinçli anlar katılımcılara sunulacak.

Sergi açılışı bugün saat 17.00 itibari ile sosyal medya üzerinden online olarak yapılacak. Yarından itibaren ise korona virüs nedeniyle gereken önlemlere uyarak ve salonda en fazla 10 kişinin bulunması şartıyla ziyaret edilebilecek.

"Tuna Nehri hem Türkler hem Macarlar için çok fazla şey ifade ediyor"

Tuna Nehri'nin Türkler ve Macarlar arasında ortak bir nokta olduğunu dile getiren Macar Kültür Merkezi Kültür Ataşesi Balazs Szöllössy, "Pandemi nedeniyle bizde sergi alanlarımızı kapatmak zorunda kaldık. Bugün sergimizin online bir açılışı olacak. Ondan sonra 10 kişi alınarak önlemlere uyacak şekilde yeni bir sergi açmaktan mutluluk duyacağız. Büyük bir fotoğraf sergimiz var. Fotoğraflar Macar bir veri tabanı olan Fortepan'dan seçildi. Sergi Tuna Nehri'ni anlatıyor. Tuna Nehri hem Türkler hem Macarlar için çok fazla şey ifade ediyor. O yüzden bu da ortak bir noktamız diye düşünüyoruz" dedi.

"Yaz boyunca sergimiz açık olacak"

Sergide son yüzyılda Tuna Nehri'nde yaşanan iyi ve kötü olayların görülebileceğini ifade eden Szöllössy, "Zaten AB - Türkiye Kültürlerarası Diyalog Programı'na bağlı olarak böyle bir projemiz var. Burada son yüzyılda yapılan çoğunlukla siyah beyaz olan fotoğraflardan genel bir bakış açısıyla plajlarına, savaşlarına, gemilerine kadar bütün Tuna Nehri'nin görüntüleri görülebilecek. Ziyaretçileri bekliyoruz. Yaz boyunca sergimiz açık olacak. Hafta içi her gün ve Cumartesi günleri saat 10.00 ile 18.00 arasında bekleriz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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