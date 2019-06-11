Tuna Nehri'nde yolcu gemisinin batması
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Tuna Nehri'nde meydana gelen gemi kazasında ölenlerin sayısı 24'e yükseldi.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Tuna Nehri'nde meydana gelen gemi kazasında ölenlerin sayısı 24'e yükseldi.
Macar Haber Ajansının haberine göre, Tuna Nehri'nde batan gemiyle ilgili yürütülen çalışmalar sonucunda 4 kişinin daha cesedi sudan çıkarılırken, ölenlerin sayısı 24 oldu.
Haberde ayrıca, gemi enkazının sudan çıkarılması ve 4 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Tuna Nehri'nde 29 Mayıs'ta meydana gelen kazada, 33'ü Güney Koreli turist 35 kişinin bulunduğu turist gemisi bir başka gemiyle çarpışarak batmıştı.
Kazada 7 kişi yaralı kurtarılmıştı.
Kaynak: AA
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