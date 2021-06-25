Tuna Nehri'nde Osmanlı dönemine ait taş gülle bulundu

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Tuna Nehri'nde Osmanlı dönemine ait 150 kiloluk taş gülle bulundu.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Tuna Nehri'nde Osmanlı dönemine ait 150 kiloluk taş gülle bulundu.

Budapeşte Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Tuna nehri üzerindeki Zincir Köprü'de yapılan tadilat çalışmaları esnasında taş güllenin tespit edildiği belirtildi.

Tuna'dan çıkarılan 150 kilogram ve 55 santimetre çapındaki taş güllenin Budapeşte Tarih Müzesi'nde sergileneceği kaydedildi.

Osmanlı Devleti, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 1541-1686 arasında hüküm sürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz