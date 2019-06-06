Tuna Nehri faciası: Batan gemi kaptanının ilk kazası değil

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Tuna Nehri açıklarında Güney Koreli turistleri taşıyan teknenin çarpıştığı yolcu gemisi kaptanının Nisan ayında Hollanda'da başka bir tekne kazasına daha karıştığı ortaya çıktı.

Macar savcılar, Tuna Nehri'nde 29 Mayıs tarihinde en az 17 Güney Koreli turistin ölümüne neden olan tekne kazasıyla ilgili yeni bir bilgi açığa çıkardı. Turist teknesinin batmasına neden olan çarpışmanın yaşandığı yolcu gemisi The Viking Sigyn'in Ukraynalı kaptanının Nisan ayında başka bir kazaya karıştığı bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle