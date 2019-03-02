Tuna: "İşverenimiz ve Girişimcilerimizle Omuz Omuza Çalışacağız"

Cumhur İttifakının MHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, yatırımın istihdam, istihdamın huzur, huzurun işsiz olan insan sayısının azalması ve üreten sayının artması anlamına geldiğini belirterek, "Hür ve bağımsız bir Türkiye oluşturmanın tek yolu üretmektir" dedi.

Tuna, seçim çalışmaları kapsamında Tarsus Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Şevket Can ile birlikte İş Geliştirme Merkezi'ni (İŞGEM) ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

Türkiye'de istihdam sağlayan en büyük merkez haline gelen Tarsus İş Geliştirme Merkezi'nin (İŞGEM) önemine değinen Tuna, "İnşallah 31 Mart'tan sonra büyükşehir belediye başkanı olduğumuzda, yatırım yapacak olan firmalarımızın önünü kesmemek ve yatırımlarını hızlandırmak adına otoban bağlantı yolunun Mersin girişiyle Tarsus arasında kalan bölümünde 5 binlik revizyon planını bir an önce çıkaracağız. Gelen yatırımcı prosedürlere takılmadan hemen yatırımlarını yapabilsin. Yatırım demek, istihdam demek. İstihdam demek, huzur demektir. Huzur demek, işsiz olan insan sayısının azalması ve üreten sayının artması demektir" diye konuştu.

"Üretim ekonomisini öne çıkardık"

Hür ve bağımsız bir Türkiye oluşturmanın tek yolunun üretmek olduğunu vurgu yapan Tuna, "İşte biz de dünden bugüne üretim ekonomisini öne çıkarttık. Mesai arkadaşlarımızla birlikte ürettiğimiz projelerle Torosları 20 kat büyüttük. Az parayla çok iş yapmanın sonucunu yaşadık. İşsizliğe çare olmak amacıyla TORTEK diye bir yapı oluşturduk. Yetiştirdiğimiz ara elemanlarımız bölgemizdeki tekstil atölyelerinde çalışarak, aile ekonomilerine katkıda bulunmaktadırlar. Bizim dönemimizde kurulan ve destek vererek geliştirdiğimiz bu yapılarda şuanda 5 binin üzerinde insanımız çalışıyor. Türkiye'de kullanılan eşofmanların yüzde 65'i Toroslar bölgesinde dikilmektedir. Ülke ekonomisinin reçetesi üretimden geçer. Üretmeden tüketen toplumlar hep karanlıklara gömülmüşlerdir. Aynı tarzımızı kentimiz genelinde uygulayacağız. Tarımda, sanayide, lojistikte, teknolojide,

sanatta ve sporda kentimizi daha büyüteceğiz ve üniversite sayımızı arttıracağız" ifadelerini kullandı.

Buradaki programının ardından ilçedeki esnafı ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinleyen Tuna, daha sonra bir inşaat firmasının çalışanlarıyla bir araya gelerek projelerini anlattı.

"Projelerimizi doğru planlama, doğru strateji ve doğru sonuç üçgeninde gerçekleştireceğiz"

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası'nın genişletilmiş divan toplantısına da katılan Tuna, burada yaptığı konuşmada, tarımdan sanayiye, ulaşımdan alt yapıya, lojistiğe, turizme ve istihdama yönelik planladıkları projelerin paylaşarak şu ifadeleri kullandı; "'Ben yaptım oldu' mantığı ile değil, birlikte yapma kültürüne geliştiren bir yönetişim anlayışı içerisinde kentimizi dizayn edeceğiz. Kentimizde yatırım yapacak olan girişimcilerimizin, iş insanlarımızın önünü açmak için daha hızlı olacağız. Kentin dinamikleri olan yapılar özellikle Ticaret ve Sanayi odaları çok önemlidir. İş insanlarımızın bilgilerine önem veriyoruz. Amacımız, ortak akılda karar vererek tek seferde sonucu bulmaktır. Bilgiyi süzgeçten geçirip en verimli ve uygun olanını yaptığımız için Torosları üç belediyenin verdiği ruhsattan daha fazla ruhsat verir konumuna getirdik. Bu doğru strateji, doğru planlama ve doğru sonuçtur. Tarsus'a da hava alanımız yapılacak ve turizmi daha da öne çıkaracağız. Suyla ilgili sıkıntısı yok. Tarım ve hayvancılık noktasında iyi. Bunları daha da büyüteceğiz. Birleşerek güçleneceğiz, üreterek zenginleşeceğiz." - MERSİN

Kaynak: İHA