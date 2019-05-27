Tuna'dan Dicle'ye kadar nehirlerdeki antibiyotik seviyesi tehlikeli seviyede
Thames'ten Dicle'ye kadar dünya üzerindeki yüzlerce nehir tehlike oluşturacak seviyede yüksek düzeyde antibiyotik ile yıkanıyor.
Dünya üzerindeki nehirlerin üçte ikisinin tehlikeli düzeyde antibiyotik içerdiği ortaya çıktı. Araştırmaya göre, Tuna'dan Dicle'ye kadar dünya üzerindeki yüzlerce nehirde ciddi seviyede antibiyotik bulunuyor.
Bilim insanlarının 72 ülkede 711 farklı bölgeden aldıkları örnekler üzerinde yaptıkları çalışmanın sonuçları pazartesi günü Helsinki'de düzenlenen konferansta duyuruldu. Buna göre araştırmacıların örnek aldıkları bölgelerin yüzde 65'inde antibiyotik bulundu. Bunlardan 111 bölgedeki antibiyotik kirliliğinin ise güvenli bulunan seviyenin üstünde olduğu tespit edildi. En kötü durumda ise bir bölgede antibiyotik seviyesinin 300 kat fazla olduğu anlaşıldı. Euronews.com'da Görüntüle
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