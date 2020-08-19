Tuna-1 neresi? Tuna-1 lokasyonu nerede, derinliği kaç metre?
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Tuna-1 neresi? Tuna-1 lokasyonu nerede, derinliği kaç metre?

Karadeniz Tuna-1 olarak adlandırılan bölgede Türkiye, temmuz ayından bu yana sondaj faaliyetleri yürütüyor. Karadeniz Ereğlisi açıklarında bulunan Tuna-1 lokasyonu ve derinliği ise merak konusu oldu. Fatih sondaj gemisi ile başlayan çalışmaların yapıldığı Tuna-1 nerede?

Tuna-1 neresi? Tuna-1 lokasyonu nerede, derinliği kaç metre?
19.08.2020 19:48 | Son Güncelleme: 19.08.2020 19:51

Tuna-1, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için sondaj faaliyelerinin yapıldığı noktalardan biridir. Sondaj yapılan Tuna-1 bölgesi, Karadeniz'deki ilk sondaj yapılan lokasyon olarak biliniyor. Tuna-1 derinliği ne kadar, kaç metre? İşte, tüm ayrıntılar...

TUNA-1 NEREDE?

Türkiye, son dönemde özellikle enerji faaliyetlerine ağırlık vererek, enerji alanında bağımsızlığını kuvvetlendirmeyi amaçlıyor. Bu nedenle başlatılan sondaj çalışmalarının biri de Tuna-1 adı verilen lokasyonda yapılıyor. Tuna-1 Karadeniz Ereğli açıklarında yer alıyor.

KARDENİZ TUNA-1 LOKASYONU

TUNA-1 DERİNLİĞİ KAÇ METRE?

Karadeniz'de ekipler uzun süredir sismik sondaj çalışmaları yürütüyordu. Veriler değerlendirilerek çalışmalar hız kesmeden devam etti. Denizin derinliği yaklaşık 2 bin metre, sondaj derinliği ise 3 bin 500-4 bin metre olacak.

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