Tümsiad Trabzon Şube Başkanı Atmaca Açıklaması

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Trabzon Şube Başkanı Mehmet Atmaca, "Bu topluma hiçbir yaptırımla diz çöktüremeyecekler. Son günlerde kur oynamaları üzerinden ülkemize yapılan operasyonun temelinde yatan sebep de budur." değerlendirmesinde bulundu.

TÜMSİAD Trabzon Şube Başkanı Atmaca, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ekonomisinin en büyük gelişmeyi son 15 yılda yaşadığını ifade ederek, bunun yanında geliştirilen politikalarla da Türkiye'nin bölgesel bir güç haline geldiğini vurguladı.



Bu gelişmelere bağlı olarak Türkiye'nin hem İslam ülkeleri hem Türk cumhuriyetleri hem de gelişmekte olan ülkeler için bir model haline geldiğine dikkat çeken Atmaca, Türkiye'nin İslam ülkeleri içerisinde en hızlı gelişen ve en istikrarlı ülke olduğunu aktardı.



Atmaca, bu durumun batıyı rahatsız etmesinin normal olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:



"Batı için Ortadoğu politikalarında ve İslam ülkeleri ile olan ilişkilerinde artık önlerine çıkan bir engel olarak Türkiye var. Bununla ilgili son yıllarda defalarca ekonomik siyasi operasyon hatta 15 Temmuz'da askeri olmak üzere darbe girişimi yaşadık. Allah'a şükür ki hiçbir operasyon bizi yolumuzdan çeviremedi. Bu topluma hiçbir yaptırımla diz çöktüremeyecekler. Son günlerde kur oynamaları üzerinden ülkemize yapılan operasyonun temelinde yatan sebep de budur."



Daha çok çalışmak ve daha çok üretmek gerektiğine dikkati çeken Atmaca, "İnşaata dayalı ekonomiden, üretime dayalı ekonomiye geçmemiz lazım. İhracatımızı arttırmamız, yeni pazarlara yönelmemiz lazım. Üretmeden tüketerek bir ekonomi düze çıkmaz. Bu yüzden TÜMSİAD ailesi olarak bir sloganımız var, 'kaliteli üret, yerli tüket' Bu bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Atmaca, üyelerini bu mantaliteye kanalize ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:



"Milli olmamız lazım. Bizler ülkemize yapılan bu operasyonda hem Sayın Cumhurbaşkanımızın hem de hükümetimizin tam destek olarak arkasındayız. Dövizi olan halkımızın dövizini bozup üretime katkı sağlaması lazım. Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak'ın yaptığı açıklamayı çok olumlu buluyoruz. Çok yakın zamanda ekonomiye yeni bir vizyon katacağına inanıyoruz. Tasarruf tedbirleri uygulanması ekonomiye ekstra bir güç getirecektir. Yeni dönemde üretime kanalize olacak ekonomik yapının geliştirileceğine inanıyoruz."

Birlik ve beraberliğin önemine değinen Atmaca, "Birlik ve beraberlik içerisinde bütün sorunları aşıp ülkemizi daha güçlü hale getirmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Halkımızın da buna destek olacağına inanıyoruz. Büyümenin, gelişmenin anahtarı birlik ve beraberliğimizden geçmektedir." açıklamasında bulundu.