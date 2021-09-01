TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması
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TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Yaşar Doğan, "Büyüme rakamlarının sanayi üretimi ve ihracattaki artışlara dayalı olması ekonomimizin geleceği için ümit vadetmektedir.

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Yaşar Doğan, "Büyüme rakamlarının sanayi üretimi ve ihracattaki artışlara dayalı olması ekonomimizin geleceği için ümit vadetmektedir." ifadesini kullandı.

Doğan, yazılı açıklamasında, Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğindeki yüzde 7 büyüme oranının ardından ikinci çeyrekte yüzde 21,7'lik bir büyüme oranını yakalamış olmasının 2019 yılındaki dalgalanmalar ve salgın kaynaklı etkiler sonrası toparlanma sürecinin istikrarlı bir şekilde devam ettirdiğini göstermesi açısından değerli olduğunu ifade etti.

Büyüme rakamlarının sanayi üretimi ve ihracattaki artışlara dayalı olmasının ekonominin geleceği adına ümit vadettiğini aktaran Doğan, şunları kaydetti:

"Yine uluslararası derecelendirme kuruluşlarının birbiri arkasına ülkemizin yıllık büyüme rakamlarını pozitif yönde revize ediyor olmaları büyümenin sürdürülebilirliğini göstermektedir. Ayrıca ekonomimizin uzun vadeli ortalamanın üzerinde büyümesi iş dünyamızın her şart altında faaliyetlerini devam ettirme azmini ve ekonomimizin direncini göstermesi açısından da önem arz etmektedir. Ülkemizin üreterek önümüzdeki süreçte de ekonomik büyümesini devam ettireceğine inanıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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