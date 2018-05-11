Tümsiad Genel Başkanı Doğan, Eskişehir'de

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Yaşar Doğan, Eskişehir'deki çeşitli ziyaretlerde bulundu.

TÜMSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, TÜMSİAD 2017 yılı faaliyetlerini değerlendirmek ve 2018 yılı bölge eylem planlarını istişare etmek üzere İç Anadolu Bölge Toplantısı'nı Eskişehir'de gerçekleştirecek.

Program kapsamında TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan ile beraberindeki Bölge Başkanı Recep Yeşilyurt, Genel Sekreter Dr. Osman Kapıcıoğlu, Şube Başkanı Ali Engiz ve şube yönetim kurulu üyeleri, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan'ı makamlarında ziyaret etti.

Bölge potansiyeli ve yatırımlarının değerlendirildiği görüşmelerde birlik ve beraberlik çağrısı yapıldı.