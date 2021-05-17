TÜMSİAD Genel Başkanı Doğan: "Destekler esnafımıza can suyu sağlayacak nitelikte"
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TÜMSİAD Genel Başkanı Doğan: "Destekler esnafımıza can suyu sağlayacak nitelikte"

TÜMSİAD Genel Başkanı Doğan: 'Destekler esnafımıza can suyu sağlayacak nitelikte'
Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Yaşar Doğan, "Esnafımıza can suyu sağlayacak nitelikte verilen hibe ödemelerini ve Nefes Kredisi'ni çok değerli buluyorum.

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Yaşar Doğan, "Esnafımıza can suyu sağlayacak nitelikte verilen hibe ödemelerini ve Nefes Kredisi'ni çok değerli buluyorum." dedi.

Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın esnafa yönelik kamuoyuna duyurduğu yeni destek paketini değerlendirdi.

Doğan, desteklerin bu süreçte büyük önem arz ettiğini kaydederek, "Esnafımıza can suyu sağlayacak nitelikte verilen hibe ödemelerini ve Nefes Kredisi'ni çok değerli buluyor, KOBİ'lerimiz açısından büyük önem taşıyan bu kararı memnuniyetle karşılıyorum." diye konuştu.

Küresel salgının ekonomik anlamda tahrip edici etkilerinden en çok KOBİ'lerin etkilendiğini dile getiren Doğan, salgının ilk görüldüğü andan itibaren devletin uygulamaya koyduğu tedbirlerle firmaların zorlu süreçte ayakta kalmasının hedeflendiğini ve bunda da önemli ölçüde başarılı olunduğunu vurguladı.

Doğan, salgın sürecinin uzamasının KOBİ ölçekli işletmeler açısından sıkıntı oluşturduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"KOBİ'lerimizin en temel sıkıntılarından biri ve belki de en önemlisi olan işletme finansmanının sağlanması noktasında, faizsiz nefes kredisi sağlanması işletmelerimizin sürdürülebilirliğine olumlu katkı yapacaktır. Firmalarımızın salgın sürecinde ayakta kalarak faaliyetlerini devam ettirebilmeleri salgın sonrası ekonomik durumumuza da olumlu olarak yansıyacaktır. Bütün bu açılardan değerlendirdiğimizde hükümetimizin uygulamaya geçeceği Nefes Kredisi piyasalara önemli bir destek unsuru olacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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TÜMSİAD Genel Başkanı Doğan: "Destekler esnafımıza can suyu sağlayacak nitelikte" - Haberler Ekonomi
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