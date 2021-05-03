TÜMSİAD Genel Başkanı Doğan'dan nisan ayı ihracatına ilişkin değerlendirme Açıklaması
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TÜMSİAD Genel Başkanı Doğan'dan nisan ayı ihracatına ilişkin değerlendirme Açıklaması

TÜMSİAD Genel Başkanı Doğan'dan nisan ayı ihracatına ilişkin değerlendirme Açıklaması
Anadolu Ajansı / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Yaşar Doğan, nisan ayı ihracat rakamlarına ilişkin, "Bir süredir faaliyetlerini pandemi şartları altında devam ettiren iş dünyamızın bu önemli başarısını memnuniyetle karşılıyorum.

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Yaşar Doğan, nisan ayı ihracat rakamlarına ilişkin, "Bir süredir faaliyetlerini pandemi şartları altında devam ettiren iş dünyamızın bu önemli başarısını memnuniyetle karşılıyorum. Açıklanan bu rakamın aynı zamanda tüm zamanların en yüksek nisan ayı ihracat rakamı olmasını da ayrıca kıymetli buluyorum." ifadelerini kullandı.

Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin ihracatının nisanda yüzde 109 artışla 18,8 milyar dolar olarak açıklandığını hatırlattı.

Doğan, şunları kaydetti:

"Bir süredir faaliyetlerini pandemi şartları altında devam ettiren iş dünyamızın bu önemli başarısını memnuniyetle karşılıyorum. Açıklanan bu rakamın aynı zamanda tüm zamanların en yüksek nisan ayı ihracat rakamı olmasını da ayrıca kıymetli buluyorum.

Ülkemizin ihracat potansiyelinin mevcut rakamların üzerinde olduğunu biliyoruz. Özellikle işletmelerimizin dijitalleşme oranının artması ile e-ihracat pazarından alacağımız payın da artacağına ve hem ihracat hem de e-ihracat rakamlarımızdaki artış eğiliminin önümüzdeki süreçte artarak devam edeceğine inanıyoruz. Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş'un ifade ettikleri üzere 'Artık yıllık ihracatımızı 200 milyar dolar seviyesinin üzerine taşımayı konuşma zamanı gelmiştir.' Bu rakamın özellikle pandemi sürecinde gelmiş olmasını iş dünyamızın gücünü göstermesi açısından önemsiyor, bu başarıda payı olan bütün iş insanlarımızı tebrik ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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