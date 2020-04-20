TÜMSİAD Başkanı Gümüş'ün acı günü Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Malatya Şube Başkanı ve AK Parti Yeşilyurt Belediye Meclis Üyesi Murat Gümüş'ün kayınpederi Hikmet Güllü vefat etti.

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Malatya Şube Başkanı ve AK Parti Yeşilyurt Belediye Meclis Üyesi Murat Gümüş'ün kayınpederi Hikmet Güllü vefat etti. Bir süredir kanser tedavisi gören ve hayatını kaybeden Hikmet Güllü ( 82 ), Yeşiltepe Şehir Mezarlığında toprağa verildi. Korona virüs salgını nedeniyle toplu halde durmak yasak olduğu için taziye vermek İçin Başkan Murat Gümüş ve ailesi telefonla taziyeleri kabul ediyor. - MALATYA Kaynak: İHA