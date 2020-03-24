TÜMOSAN üretime ara verdi
TÜMOSAN, koronavirüs önlemleri çerçevesinde, Konya Fabrikası'nda yapılan üretime ara verdi.
24.03.2020 19:56 | Son Güncelleme: 24.03.2020 19:56
TÜMOSAN, koronavirüs önlemleri çerçevesinde, Konya Fabrikası'nda yapılan üretime ara verdi.
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Kaynak: Dunya.com