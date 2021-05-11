TÜMOSAN Gine'ye 50 traktör ihraç etti
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TÜMOSAN Gine'ye 50 traktör ihraç etti

TÜMOSAN Gine'ye 50 traktör ihraç etti
Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin önde gelen traktör üreticilerinden Tümosan Motor ve Traktör Sanayi AŞ (TÜMOSAN), Gine'de hayata geçirilecek büyük tarım projesi için bu ülkeye 50 adetlik ihracat gerçekleştirdi.

Türkiye'nin önde gelen traktör üreticilerinden Tümosan Motor ve Traktör Sanayi AŞ (TÜMOSAN), Gine'de hayata geçirilecek büyük tarım projesi için bu ülkeye 50 adetlik ihracat gerçekleştirdi.

Tarımsal üretimin önemi giderek artarken bu alanda yapılan yatırımlar traktör satışlarına da yansıyor. Türkiye'deki traktör üreticileri de artan satışlardan payını alıyor.

Traktör, dizel motor ve savunma sanayisi ürünleri üreten TÜMOSAN, 2019'da 3 bin 11 adet olan traktör satışını geçen yıl 5 bin 708'e çıkardı. Şirketin traktör satışları söz konusu dönemde yaklaşık yüzde 90 arttı.

TÜMOSAN, 2019'da traktör satışından 304 milyon 637 bin 77 liralık gelir elde ederken 2020'de bu rakam 761 milyon 419 bin 561 liraya ulaştı. Şirketin traktör satış gelirleri yaklaşık yüzde 150 arttı.

Bu yıl da yurt içi ve dışında traktör satışlarını sürdüren şirket, son olarak Gine'de hayata geçirilecek büyük tarım projesi için farklı ekipmanlarla donatılan 50 traktör ihraç etti. Traktörler deniz yoluyla Gine'ye gönderildi.

TÜMOSAN, Türkiye'nin tek çatı altında en büyük traktör üretim kapasitesine sahip firması konumunda. Şirket, ihtiyaç halinde kapasite artırımını, ek arsa yatırımı yapmaksızın mevcut kompleks üzerinde gerçekleştirebiliyor. TÜMOSAN'ın traktör üretim kapasitesi tek vardiyada yıllık 15 bin, üç vardiyada yıllık 45 bin adedi buluyor. Şirket, 48-115 beygir aralığında 10 seride, 25 ana model altında 268 farklı model traktör üretiyor.

Şirket, 4 ürün grubunda 19 zirai ekipman ve 280'den fazla model çeşitliliğiyle tarım sektörüne de hizmet veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım

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