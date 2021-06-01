TÜMOSAN 2021 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı
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TÜMOSAN 2021 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

TÜMOSAN 2021 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

TÜMOSAN yılın ilk çeyreğinde 27 milyon 249 bin 163 TL net kar elde ettiğini ve geçen yılın aynı dönemine göre satış adedini yüzde 72, hasılatını da yüzde 141 artırdığını duyurdu.

TÜMOSAN yılın ilk çeyreğinde 27 milyon 249 bin 163 TL net kar elde ettiğini ve geçen yılın aynı dönemine göre satış adedini yüzde 72, hasılatını da yüzde 141 artırdığını duyurdu. Brüt kar marjının ise geçen yıl aynı dönemde yüzde 17 iken 2021 yılının aynı döneminde yüzde 25 olduğu kaydedildi.

TÜMOSAN'dan yapılan açıklamaya göre, 2021 Mart sonu itibarıyla, şirketin hasılatı geçen yıla göre yüzde 141'lik artışla 265 milyon 185 bin 506 TL'ye yükselirken, satış adedindeki artış da yüzde 72 olarak gerçekleşti. Üretim adedinde ise geçen yıla oranla yüzde 129'luk bir artış yaşandığı belirtildi. Şirketin brüt kar marjı 2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 17 iken 2021 yılının aynı döneminde yüzde 25 oldu.

PANDEMİYE RAĞMEN HIZLI YETERLİ AKSİYON ALINDI

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜMOSAN Genel Müdürü Halim TOSUN, "Tarım sektöründe büyüme performansına baktığımızda yıllık bazda yüzde 4,6 olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Sektörel bazda sanayi sektörünün yüzde 16,5 daraldığı, hizmet sektörünün yüzde 25 küçüldüğü bir ortamda tarım sektöründe yüzde 4,6 oranında bir büyüme yakalanması tarım sektörünün ülkemizde Kovid-19 pandemi sürecine rağmen nasıl hızlı ve yeterli aksiyon alabildiğinin göstergesi olmuştur. Bu sebeple yeni ve sürdürülebilir bir milli tarım politikası şarttır. Yapmış olduğumuz acil eylem planlarımız sayesinde bu dönemi en az hasarla atlatma çabası içerisinde olduğunu bundan önceki değerlendirmelerimizde çokça kez dile getirmiştik. Yerli ve milli tedarik zincirimiz sayesinde bu dönemi özellikle üretim ve satış anlamında hissedilebilir bir olumsuz durum yaşamadan atlatmanın mutluluğu içindeyiz" diye konuştu.

TÜMOSAN EN BÜYÜK 500 SANAYİ KURULUŞU ARASINDA

İSO'nun Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması'na göre TÜMOSAN ilk 500'e girerek 381'inci sırada yer aldığı kaydedildi. Konuyla ilgili görüşlerini aktaran Halim Tosun, "2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan küresel salgına rağmen üretime devam eden ve ülke ekonomisine değer katan, bu başarının emektarı tüm çalışanlarımızı kutluyorum. TÜMOSAN olarak her geçen sene bu başarıyı aşmayı, yerli ve milli üretime desteğimizi sonuna kadar sürdürmeyi hedefliyoruz" dedi.


TÜMOSAN 2021 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı
TÜMOSAN 2021 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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TÜMOSAN 2021 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı - Haberler Ekonomi
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