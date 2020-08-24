Tümör tespit edilen akciğeri temizlenip yeniden nakledildi
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Tümör tespit edilen akciğeri temizlenip yeniden nakledildi

Tümör tespit edilen akciğeri temizlenip yeniden nakledildi ANTALYA'nın Alanya ilçesinde öksürük, balgam çıkarma gibi şikayetler üzerine başvurduğu ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde akciğerinde tümör tespit edilen Mustafa Dipbakuz'un (65) sağ akciğeri, çıkartılıp üzerindeki kitle...

Tümör tespit edilen akciğeri temizlenip yeniden nakledildi
24.08.2020 15:47 | Son Güncelleme: 24.08.2020 15:47

Tümör tespit edilen akciğeri temizlenip yeniden nakledildi 

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde öksürük, balgam çıkarma gibi şikayetler üzerine başvurduğu ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde akciğerinde tümör tespit edilen Mustafa Dipbakuz'un (65) sağ akciğeri, çıkartılıp üzerindeki kitle temizlendikten sonra tekrar kendisine nakledildi. Dipbakuz'a kalp zarından da yeni bir atar damar yapıldı.Öksürük ve balgam çıkarma gibi şikayetleri bulunan ve bunun üzerine Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran Mustafa Dipbakuz, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Oktay Aslaner tarafından muayene edildi. Yapılan tetkiklerde Dipbakuz'un akciğerinde tümör olduğu tespit edildi. Ana soluk borusu ve akciğer ana atar damarı tutan kitle, yeri nedeniyle ameliyat tekniği açısından oldukça zor bir vaka olmasından dolayı durumu değerlendirilen Dipbakuz'un, ameliyat edilmesi kararı alındı.Ameliyatta Dipbakuz'un, öncelikle sağ akciğeri vücudundan alındı. Ana bronşu ve sağ akciğer ana atardamarını tutan kitle başarıyla temizlendikten sonra akciğer tekrardan hastaya nakledildi. Operasyon gereği sağ atar damarı kesilen Dipbakuz'a kalp zarından yeni bir atar damar yapılarak damarların tekrar çalışması sağlandı. 2 gün yoğun bakımda kalan Dipbakuz, gözetim amaçlı normal odaya alındı. Sağlığına yeniden kavuşan Dipbakuz'u ziyaret eden doktorlarından, Dr. Aslaner ameliyatla ilgili bilgi verdi. 'HİÇBİR PROBLEMİ YOK'

Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Oktay Aslaner, "Yaptığımız tetkiklerde akciğerin sağ üst lobunda, ana bronşu ve ana atar damarları tutan bir kitle tespit ettik. Daha ileri tetkiklerde hastanın başka bir yerine sıçrama olmadığını gördük. Ameliyat tekniği olarak oldukça zor bir vakaydı. Fakat başka bir yere sıçramamış olması nedeniyle hastayı ameliyat etmeye karar verdik. Ameliyatta normal şartlarda akciğerin sağ ana bronşu ve sağ atar damarı kestiğimizde, sağ akciğeri komple çıkarmış oluyoruz. Yapmayacak olsak, kitlenin bir kısmı geride kalıyor olacak ve ameliyatın bir anlamı kalmayacaktı. Fakat sağ akciğeri çıkarttığımızda da sol akciğer hastaya yetmeyecekti. Biz de kitlenin tamamını üst lobla birlikte çıkardıktan sonra geriye kalan orta ve alt lobun hem bronşunu hem atar damarını hastaya tekrar dikerek hastanın tümör olmayan ve sağlam olan iki lobunu tekrar nakletmiş olduk. Akciğer atar damarını onarırken kalp zarından büyükçe bir parça alıp, ondan yeniden bir atar damar yaparak, akciğer ana atar damarının tekrar çalışmasını sağladık. 2 gün hastamızı yoğun bakımda stabil bir şekilde takip ettikten sonra, servise aldık. Hastamız şu anda mobilize. Şu anda herhangi bir problemi yok. Birkaç gün içerisinde de taburcu edeceğiz" dedi.


Kaynak: DHA

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