Tummy time ile bebeğinizin motor becerilerini geliştirin
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Tummy time ile bebeğinizin motor becerilerini geliştirin

Tummy time ile bebeğinizin motor becerilerini geliştirin
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

Bebekler için popüler hale gelen tummy time egzersizlerine ilişkin Uzm. Dr. Ayşegül Parlak, "Tummy time egzersizinde bebeği karın üstü uzandırıp, çeşitli aktivitelerle hareket ettiriyoruz.

Bebekler için popüler hale gelen tummy time egzersizlerine ilişkin Uzm. Dr. Ayşegül Parlak, "Tummy time egzersizinde bebeği karın üstü uzandırıp, çeşitli aktivitelerle hareket ettiriyoruz. Bu hareketler bebeğin sırt, karın, omuz, boyun ve bacak kaslarını çalıştırır, baş kontrolünü sağlar. Bebeğin sürünme, emekleme, dönme gibi motor becerileri daha erken gelişir" dedi.

Pendik Medipol Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr. Ayşegül Parlak, sosyal medyada popüler hale gelen bebekler için tummy time egzersizleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Parlak, bebeklerin fiziksel aktivitelerini desteklemek amacıyla tummy time yani karın üstü aktiviteleri önerdiklerini belirterek "Tummy time egzersizinde bebeği karın üstü uzandırıp, çeşitli aktivitelerle hareket etmesini ve kas gelişimini hızlandırıyoruz. Genellikle yaşamının 2'nci haftasından itibaren hareketleri yaptırabiliriz. Aktivitelere kısa süreli olarak başlayıp zamanla süreyi uzatabiliriz. Yeni doğan döneminde 30 saniye ila 1 dakika sürecek şekilde başlanılabilir. Bu süre 2 aylık iken 5 dakika, 4 aylık iken 15 dakika şeklinde uzatılabilir. Bebeğin uyumuna ve toleransına göre zamanla bu süre uzatılabilir. Bu egzersizleri gün içerisinde 3-5 defa tekrarlayabiliriz" diye konuştu.

UYKUSUZ VE HUZURSUZKEN YAPTIRMAYIN

Dr. Parlak, bu hareketleri yaparken en önemli noktanın bebeği asla yalnız bırakmamak olduğuna değinerek, şöyle devam etti:

"Bebek aç, uykusuz, huzursuz ve tok iken bu egzersizlerin yapılmasını önermiyoruz. Zeminin soğuk olmamasına dikkat edelim. Bebeğimiz soğuk zeminde üşütebilir. Bebeğimiz karın üstü pozisyonda ilk zamanlar sıkılıp ağlayabilir. Bu durumda önüne oyuncak, resimli kartlar bırakabilir dikkatini o yöne çekebilirsiniz. Hatta ben annelere bebeklerine komik yüz ifadeleri yapmalarını ve bol bol konuşmalarını öneriyorum. Tummy time dediğimiz karın üstü egzersizlerin bebeğe birçok faydası var. Öncelikle bu hareketler bebeğin sırt, karın, omuz, boyun ve bacak kaslarını çalıştırır, baş kontrolünü sağlar. Sürekli yatmadığı için bebeklerde kafa şekil bozukluklarından kafa arkasının yassı olma riski azalır. Bebeğin sürünme, emekleme, dönme gibi motor becerileri daha erken gelişir."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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