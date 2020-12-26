TÜMKİAD üyelerinden sağlık çalışanlarına destek

Kahramanmaraş'ta Tüm Kalkınma İşadamları ve Girişimciler Derneği (TÜMKİAD) üyelerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yoğun günler geçiren sağlık çalışanlarına destek amacıyla ajanda, bardak ve kalem hediyesinde bulunuldu.

Kahramanmaraş'ta Tüm Kalkınma İşadamları ve Girişimciler Derneği (TÜMKİAD) üyelerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yoğun günler geçiren sağlık çalışanlarına destek amacıyla ajanda, bardak ve kalem hediyesinde bulunuldu.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi bünyesinde görev alan sağlık çalışanlarını ziyaret eden dernek üyeleri, sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, içinde "minnet mektubu" bulunan ajanda, "size minnettarız" yazılı bardak ve kalem hediye etti.

Ziyaretinde sağlık çalışanlarının verdiği mücadeleye değinen TÜMKİAD İl Başkanı Muhammet Eliaçık, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan sağlık ve hastane çalışanlarına teşekkür etmek, onlara minnet duygumuzu iletmek için kendilerine bir hediye kutusu hazırlayarak buraya geldik. Üyelerimizle beraber burada bir proje gerçekleştiriyoruz. Başhekiminden doktoruna, hemşiresine, teknik servisinde görevli hizmetli personeline kadar arka planda bütün kademelere hediye takdiminde bulunduk. Biz TÜMKİAD ailesi olarak her zaman devletimizin, milletimizin ihtiyaç duyduğu her anda yanlarında olmaya devam edeceğiz."

Türk millletinin yapılan fedakarlığı hiç bir zaman unutmayacağını belirten Eliaçık, "Pandemi döneminde aylarca çocuğunu göremeyen, ailesinin yanına gidemeyen kahramanlar var. Hep ön tarafta gördüğümüz hemşire ve doktorların yanı sıra arka planda çalışan kahramanlarımızı da ziyaret etmek amacıyla bugün buraya geldik. Biz hepsine minnettarız, hepsinden Allah razı olsun. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin." diye konuştu.

KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Ökkeş Bilal'e plaket takdiminde bulunan Eliaçık, pandemi döneminde sağlık çalışanlarının gösterdiği gayretten dolayı Bilal'e teşekkür etti.

Bilal ise TÜMKİAD üyelerinin duyarlı davranışından dolayı Eliaçık'a teşekkür ederek, "Dünyaya sağlık sistemimizin iyi olduğunu gösterdik. Türkiye olarak sağlık sisteminde neredeysek Kahramanmaraş'ta da oradayız. Hep beraber kamu kurum ve kuruluşlarıyla bu işin üstesinden gelmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün