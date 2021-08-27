KAHRAMANMARAŞ - TÜMKİAD ahilik geleneğini yaşatıyor
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KAHRAMANMARAŞ - TÜMKİAD ahilik geleneğini yaşatıyor

Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta Tüm Kalkınma ve Girişimci İş İnsanları Derneği (TÜMKİAD) tarafından ahilik ve esnaflar arası paylaşma kültürünün öne çıkarılması amacıyla esnafa çorba ve simit ikram edildi.

Kahramanmaraş'ta Tüm Kalkınma ve Girişimci İş İnsanları Derneği (TÜMKİAD) tarafından ahilik ve esnaflar arası paylaşma kültürünün öne çıkarılması amacıyla esnafa çorba ve simit ikram edildi.

TÜMKİAD tarafından geleneksel hale getirilen "Bugün Kahvaltınız Bizden" sloganıyla düzenlenen etkinlik kapsamında dernek yetkilileri Yeni Sanayi Kavşağı'nda işe giden esnafa çorba ve simit ikramında bulunuldu.

Ahilik geleneğine dikkat çekilmesi amacıyla etkinliği düzenlediklerini belirten TÜMKİAD Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammed Eliaçık, iş insanları, esnaflardan yoğun ilgi ve teveccüh gördüklerini söyledi.

Etkinlik kapsamında gönülden gönüle konuşmanın lezzetine vardıklarını belirten Eliaçık, şunları kaydetti:

"Ne mutlu bize ki gönülden gönüle konuşmanın lezzetine varıyoruz. Buradaki amacımız fütüvvet, ahilik, lonca ve sivil toplum kuruluşu kültüründe bulunan paylaşmanın bereketi ve mutluluğu üzerine dikkat çekmek için bu güzel etkinliği düzenliyoruz. Kahramanmaraş kadim bir şehir, iş insanları yardımsever ve şehri için her zaman elini taşın altına koyan yürekli iş insanlarının bulunduğu şehirlerden bir tanesidir. Biz Kahramanmaraş hemşerimizin gönlüne dokunmak ve damarlarımızda dolaşan paylaşma kültürünü yeni kuşaklara anlatmak için geçmişimizden ders alarak, yeni dünya düzenine dizayn ederek harmanlayarak yeni yetişen gençlerimize, iş insanlarımıza ve girişimcilerimize örnek olmayı hedefliyoruz. Bunu da görüyorsunuz. Biz ne kadar anlatsak da insanların yüzündeki tebessüm ve mutluluk hissi her şeyi açıklıyor."

KAHRAMANMARAŞ - TÜMKİAD ahilik geleneğini yaşatıyor
KAHRAMANMARAŞ - TÜMKİAD ahilik geleneğini yaşatıyor
KAHRAMANMARAŞ - TÜMKİAD ahilik geleneğini yaşatıyor
KAHRAMANMARAŞ - TÜMKİAD ahilik geleneğini yaşatıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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