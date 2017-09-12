Tümgeneral Sinan Yayla Şanlıurfa'da

Bazı incelemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen 7'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali ile birlikte Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i ziyaret etti.



Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in karşıladığı Tümgeneral Yayla, Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra Vali Erin ile bir süre görüştü. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Erin, Tümgeneral Yayla'ya bir Şanlıurfa tablosu hediye ederken, Tümgeneral Yayla da Vali Erin'e ziyaret anısına düzenlenen 7'nci Kolordu plaketi takdim ettikten sonra Valilikten ayrıldı. - ŞANLIURFA