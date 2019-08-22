Tümgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan - Özel Kuvvetler Komutanı (Arşiv)

Tümgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan - Özel Kuvvetler Komutanı (Arşiv)

-Tümgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan'ın arşiv görüntüsü ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla 127 general ve amiralin atama işlemleri gerçekleştirildi.

22.08.2019 05:23
Tümgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan - Özel Kuvvetler Komutanı (Arşiv)

-Tümgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan'ın arşiv görüntüsü ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla 127 general ve amiralin atama işlemleri gerçekleştirildi. Korgeneral Şeref Öngay 3. Ordu, Korgeneral Ali Sivri Ege Ordu, Korgeneral Yavuz Türkgenci ise Kara Kuvvetleri EDOK Komutanlığına atandı.

Kaynak: AA
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