Tümgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan - Özel Kuvvetler Komutanı (Arşiv)
-Tümgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan'ın arşiv görüntüsü ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla 127 general ve amiralin atama işlemleri gerçekleştirildi.
22.08.2019 05:23
-Tümgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan'ın arşiv görüntüsü ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla 127 general ve amiralin atama işlemleri gerçekleştirildi. Korgeneral Şeref Öngay 3. Ordu, Korgeneral Ali Sivri Ege Ordu, Korgeneral Yavuz Türkgenci ise Kara Kuvvetleri EDOK Komutanlığına atandı.
Kaynak: AA