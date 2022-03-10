Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Kurtoğlu'ndan Vali Hacıbektaşoğlu'na ziyaret

SİİRT (AA) - Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kurtoğlu ile Hacıbektaşoğlu arasında Valilikte gerçekleşen ziyarette terörle mücadele başta olmak üzere güvenlik ve asayiş konularda bilgi alışverişinde bulunuldu.

Hacıbektaşoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi, Kurtoğlu'na teşekkür etti.