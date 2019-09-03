Tümgeneral İlbaş'tan Vali Çağatay'a ziyaret

Tümgeneral İlbaş'tan Vali Çağatay'a ziyaret

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ı ziyaret etti.

03.09.2019 16:36
Tümgeneral İlbaş'tan Vali Çağatay'a ziyaret

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ı ziyaret etti.

Vali Çağatay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Tümgeneral İlbaş'la bir süre sohbet etti.

Ziyarette, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Trabzon İl Jandarma Komutanlığına atanan Bitlis Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlığından Bitlis İl Jandarma Komutanlığına atanan Tuğgeneral Nail İlbey de hazır bulundu.

Kaynak: AA
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