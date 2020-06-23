Tümgeneral İlbaş, Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti.

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti. Beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay ile valiliğe gelen İlbaş, Hacıbektaşoğlu ile bir süre görüştü. Tümgeneral İlbaş, yeni görevinde başarılar dilediği Hacıbektaşoğlu'na plaket verdi. Hacıbektaşoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyarete İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay da katıldı. Kaynak: AA