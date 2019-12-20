Tümgeneral Halis Zafer Koç, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti

20.12.2019 15:34 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:34

Jandarma Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan'ı ziyaret etti.



Tümgeneral Koç, Valilik Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından Vali Yıldırım'la bir süre görüştü.

Koç daha sonra Emniyet Müdürü Erduğan'ı ziyaret etti.

Tümgeneral Koç'a ziyaretlerde İl Jandarma Komutan Vekili Haşim Göksel eşlik etti.

Kaynak: AA