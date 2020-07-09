Tümgeneral Hacıoğlu Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti.

Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Hacıoğlu, makamda görüştüğü Hacıbektaşoğlu'na hayırlı olsun dileğinde bulundu. Hacıbektaşoğlu da Hacıoğlu ve beraberindekilere teşekkür etti. Ziyarette, Siirt Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel de yer aldı. Kaynak: AA