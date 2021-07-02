Tümgeneral'dan Vali Atay'a ziyaret
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Tümgeneral'dan Vali Atay'a ziyaret

Tümgeneral'dan Vali Atay'a ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

DÜZCE(İHA) – Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Düzce Valisi Cevdet Atay'ı makamında ziyaret ederek, Düzce ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

DÜZCE(İHA) – Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Düzce Valisi Cevdet Atay'ı makamında ziyaret ederek, Düzce ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Jandarma Genel Komutanlığı, ülke genelinde gerçekleştirdiği bir çok çalışmaları Düzce'de de gerçekleştiriyor. Gerçekleştirilen çalışmaların denetimini ise Genel Komutanlıktan gelen üst düzey protokol üyeleri gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Düzce'ye gelerek Düzce il Jandarma Komutanlığı'nda yapılan çalışmalar hakkında Düzce İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya'dan bilgi aldı. Tümgeneral Koç, daha sonra Düzce Valisi Cevdet Atay'ı makamında ziyaret ederek, Düzce ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. - DÜZCE

Tümgeneral'dan Vali Atay'a ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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