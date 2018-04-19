Tümfed'den "Atatürk ve Müzik" Konseri

Türk Musikisi Federasyonu (TÜMFED) tarafından " Atatürk ve Müzik" temalı konser düzenlendi.

TÜMFED'in, Yenimahalle Belediyesinin katkılarıyla Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezinde düzenlediği "Atatürk ve Müzik" temalı konserinde, 150 kişilik koro, Atatürk'ün sevdiği şarkılar, Rumeli türküleri, aryalar, halk müziği eserleri ve marşlar seslendirdi.

Konserde Ankara Kulübü Derneği seğmen ekibi de gösteri sundu.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, etkinlik sonunda yaptığı konuşmada, söylenen şarkılarla çok güzel zaman geçirdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Hep birlikte Türk musikisinin tadını aldık. Türk sanat müziği ve Türk halk müziği bizi biz yapan değerlerdir. Biz bunlarla büyüdük ve bugüne geldik. Kardeşliğimizi, bu ülkenin eşit yurttaşlarını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolla selamlıyorum. Bu yol, muasır medeniyetler yoludur. Bu yol, hukukun üstünlüğüne inanan, çağdaş insanların yoludur."