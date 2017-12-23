Tümer Metin, Şenol Güneş'e Cevap Verdi: Stüdyoda Biz Seni Daha Çok Bekledik

Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Demir Grup Sİvasspor'a 2-1 kaybeden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'ten maç sonu tepki vardı.

beIN Sports'un kendisini yayına geç almasına kızan tecürbeli hoca Şenol Güneş'e Tümer Metin stüdyodan cevap verdi. Metin; "Hocam, bu stüdyolarda bizim seni beklediğimiz süre, bizim seni beklettiğimiz süreden çok daha fazladır" ifadelerini kullandı.