Tümen Tarım, yeni paketleme tesisi kuruyor Türkiye'ye 1992 yılında ilk kivi ithalatını gerçekleştiren firmalardan biri olan, bugün Kore sınırından Afrika'ya kadar 3 kıtaya kivi ihracatı yapan Tümen Tarım, 1 milyon Euoru'luk ek yatırım yaparak yeni paketleme tesisini 2021 yılında faaliyete geçirmeyi planlıyor.

Türkiye'ye 1992 yılında ilk kivi ithalatını gerçekleştiren firmalardan biri olan, bugün Kore sınırından Afrika'ya kadar 3 kıtaya kivi ihracatı yapan Tümen Tarım, 1 milyon Euoru'luk ek yatırım yaparak yeni paketleme tesisini 2021 yılında faaliyete geçirmeyi planlıyor. Kaynak: Dunya.com