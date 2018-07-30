Tümen, "Olağanüstü Kongre Çağrısı Üyelere Saygısızlıktır"

Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Nurettin Tümen seçimin ardından iki ay geçmeden olağan üstü kongreye gidilme talebi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Nurettin Tümen, Karabük genelinde faaliyet gösteren dokuz meslek odası başkanı ve basınla bir araya geldi. 1 Mayıs tarihinde yapılan Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanlığı kongresinin ardından daha iki ay geçmeden olağan üstü kongreye gidilme talebi ile ilgili açıklamalarda bulunan Nurettin Tümen "Yönetim kurulu üyelerimiz ile daha yeni göreve başlamışken, şahsi hırslar uğruna birileri istedi diye iki ay sonra olağan üstü kongreye gitme talebinin ne kadar mantıkla bağdaştığını siz yorumlayın" diye konuştu.

Ülkenin yoğun ve sıkıntılı bir süreçten geçtiği bugünlerde, esnaf ve sanatkarların da birçok sorunları dururken olağan üstü kongreye gidilme talebi ile karşı karşıya kaldığı için üzüldüğünü belirten Tümen, "Bilindiği üzere Karabük Esnaf Odaları Birliğimizin genel kurulu yapılalı henüz iki ay olmuştur. Bu kadar kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen bazı muhalif oda başkanı arkadaşlarımız ve daha düne kadar beraber hareket ettiğimiz arkadaşımızın kendi duygularına yenik düşerek ve diğer arkadaşlarla birlikte hareket ederek, noter imzasıyla birliğimizi genel kurula çağırmak istemeleri başkan ve yöneticilerimize yakışmamıştır. Bize ulaşan noter imzalarında "Birliğin iyi yönetilmediği, bazı odalara ayrım yapıldığı, gerekli hizmet ve gayret gösterilmediği" gibi maddeler yer almaktadır. Henüz iki aylık bir süreçte seçilen yeni yönetim kurulumuzun bu kısa zamanda ne yapabileceğini siz değerli yönetici ve esnaflarımızın takdirlerine bırakıyorum. Bu yapılan olayın tamamen siyasi ve bencil duygulardan ileri geldiğini düşünüyorum ve görüyorum. Bu arkadaşlarımızın kişisel hırsları bitene kadar bu seçim sürecinin tekrar etmesi mi gerekecektir diye de sormak istiyorum" dedi.

Tümen, ellerinde daha geniş imkan olmasına rağmen, yönetimdeki bazı kişilerin imza toplayarak kendilerini genel kurula getirmeye çalışması, kamuoyu karşısında esnaf ve sanatkarları rencide edici bir durum olduğunu asla böyle bir yola başvurulmasını doğru bulmadığını ve iki ay önce yapılmış olan seçimde seçilen genel kurul üyelerine yapılmış bir saygısızlık olarak değerlendirdi.

"Oda üyelerinin usulsüz şekilde aktarıldığı doğru değildir"

Üyelerden fazla ücret alındığına dair iddiaları cevaplayan Tümen, Gönüllülük esasına göre üyelerden kayıt sırasında bağış alındığı doğrudur. Bu uygulamayı yapan bir çok odamız da vardır ve kendileri de bu konuyu bilmektedirler. Her alınan para makbuzludur ve banka hesabına yatırılmıştır. Elde edilen bu gelirler ve yapılan tasarruflar, personel maaşları ve birliğimizin diğer tüm ihtiyaçlarına ilave olarak kullanılmış, ayrıca özel idare binasının bitişiğinde olan iş merkezinden yeni bir ofis alınarak esnaf ve sanatkarımıza kazandırılmıştır. Bazı başkanların iddia ettiği, bir kısım odalarımızın üyelerinin, Karabük Esnaf ve Sanatkarları Odası'na usulsüz şekilde aktarıldığı iddiası doğru değildir. 2007 yılında yapılan mutabakat sonucunda odalara üyeler aktarılmış, her şey mevzuata uygun olarak yapılmıştır. Son zamanlarda yapılan yeni üye kayıtları ise NACE meslek gruplarına uygun bir şekilde otomatik olarak ilgili odalara yönlendirilmektedir" diye konuştu.

"Genel kurula çağrılmasının mantıklı sebebi olmadığını söylemek isterim"

Karabükspor'a, kamu kurum ve kuruluşlarına, yardımlaşma derneklerine birliğin imkanları dahilinde maddi ve manevi yardımlar yaptığını söyleyen Tümen, "Sonuç olarak iki ay önce seçilmiş olan yönetimimizin tekrar genel kurula çağrılmasının hiçbir mantıklı sebebinin olmadığını ve bu gereksiz olayın son bulup sürecimizin artık normal işleyişine biran önce dönmesinin gerektiğini siz değerli basınımıza, esnaf ve sanatkarlarımıza ve değerli Karabük halkına söylemek isterim" ifadelerini kullandı.

Tümen'in daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlamasıyla program sona erdi. - KARABÜK