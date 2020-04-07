TÜMBİFED Genel Başkanı Cemil Bilge'den Korona uyarısı
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Sivil Toplum Kuruluşu, Çin Halk Cumhuriyeti, Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Güncel

TÜMBİFED Genel Başkanı Cemil Bilge'den Korona uyarısı

Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) Genel Başkanı Cemil Bilge, sivil toplum kuruluşu olarak devletin yanında olduklarını kaydederek, "Öncelikli olarak toplumca yapılan çağrılara ve sosyal mesafe kuralına uymalı, paniğe yol açabilecek yanlış bilgilere karşı dikkatli...

07.04.2020 13:02 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:02
TÜMBİFED Genel Başkanı Cemil Bilge'den Korona uyarısı

Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) Genel Başkanı Cemil Bilge, sivil toplum kuruluşu olarak devletin yanında olduklarını kaydederek, "Öncelikli olarak toplumca yapılan çağrılara ve sosyal mesafe kuralına uymalı, paniğe yol açabilecek yanlış bilgilere karşı dikkatli olmalıyız" ifadelerinde bulundu.

Genel Başkan Bilge, Çin'de başlayan ve şu an tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 korona virüsüne karşı zorlu bir süreçten geçtiklerini belirterek, "Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemler kapsamında tedbirli ilerlediğimiz bu günlerde yapılan uyarıları dikkate almalı, sadece kendi sağlığımızı değil, çevremizdekilerin sağlığını da düşünmeliyiz. Bir sivil toplum kuruluşu olarak Devletimizin yanındayız. Öncelikli olarak toplumca yapılan çağrılara ve sosyal mesafe kuralına uymalı, paniğe yol açabilecek yanlış bilgilere karşı dikkatli olmalıyız. Daha da önemlisi yaşadığımız bu zor sürece en büyük katkıyı sağlayacak, hastanelerimizde yoğunluk yaşanmaması konusunda yardımcı olacak, virüs yayılım hızını durduracak önlemleri almalı ve mümkün olduğunca kendimizi izole ederek toplumumuza karşı sorumluluk bilincinde hareket etmeliyiz. Yapılan uyarıları ne kadar dikkate alırsak bu süreci o kadar sağlıklı ve hızlı atlatacağımızı unutmamalıyız. Yaşanan bu dönemi olumlu şekilde hayatımıza yansıtabilir, ailemizle, sevdiklerimizle daha fazla vakit geçirebiliriz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, tedavi görenlere acil şifalar diliyoruz. Özellikle gece gündüz durmadan emek veren sağlık çalışanlarına en derin şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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