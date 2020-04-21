TÜMBİFED'den Covid-19'a yönelik online sivil toplum kurulu Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) Covid-19'a yönelik yeni adımlar atabilmek ve bilgilendirme çalışmaları yapabilmek adına yeni bir kurul oluşturdu.

Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) Covid-19'a yönelik yeni adımlar atabilmek ve bilgilendirme çalışmaları yapabilmek adına yeni bir kurul oluşturdu. Alanında birçok uzmanın ve akademisyenin yer aldığı kurul, online olarak bir araya gelerek Türkiye ve dünya adına neler yapılabilir konusunu tartışıyor.

Online konferansta tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eden TÜMBİFED Genel Başkanı Cemil Bilge, dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına almış pandeminin günlük yaşamı nasıl etkilediğini, sosyal, kültürel ve ekonomik olarak nelerin değiştiğini ve gelecekte toplumu nelerin beklediğini değerlendirmek ve olası problemlere çözüm önerileri sunmak adına dijital ortamda bir "Sivil Toplum Kurulu" oluşturduklarını söyledi.

Bu geçirilen zor süreçte her sivil toplum kuruluşunun toplum adına bir adım atması gerektiğini savunan genel Başkan Bilge, "Özellikle tarım başta olmak üzere bu tip durumlarda kendi kendine yetebilecek dışarıya bağımlılığını asgari seviyeye indirmiş bir Türkiye hedefimizdir. Bildiğiniz gibi ülkelerin çoğu gıda ihracatlarını durdurmuş durumdalar. Türkiye'nin de önümüzdeki dönemde tarımsal ürün stoklarında sorun yaşama riski var. Bu sebeple acilen elverişli topraklarımızı değerlendirmeli ve özellikle buğday ve yağlık tohumlar üzerine çalışmalıyız. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, tedavi görenlere acil şifalar diliyoruz. Özellikle gece gündüz durmadan emek veren sağlık çalışanlarına en derin şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Alanında birçok uzman ve akademisyenin yer aldığı kurul sağlık, ekonomi, spor, sanat ve kültür başlıkları altında önemli adımlar atmayı hedefliyor. İlk toplantısı 5 saat süren TÜMBİFED'in sivil toplum kurulu ise şu isimlerden oluşuyor, " Cemil Bilge, Prof. Dr. Semahat Demir, Dr. Ramazan Kurtoğlu, Hayri Ülgen, Ali Rıza Şişman, Mehmet Hüsrev, Prof. Dr. Ertaç Ergüven, Prof. Dr. Muhammed Şahin, Prof. Dr. Fikrettin Şahin, Prof. Dr. Celalettin Kocatürk, Prof. Dr. Kenan Aydın, Dr. Yılmaz Pekmezcan, Prof. Dr. Cemal Zehir, Prof. Dr. Haydar Livatyalı, Prof. Dr. Engin Özhatay, Süleyman Şanlı, Prof. Dr. Başak Solmaz, Prof. Dr. Binhan Elif Yılmaz, Prof. Dr. Gökhan Hacıibrahimoğlu, Doç. Dr. Nurettin Yiyit, Av. Hüseyin Karaahmetoğlu, Prof. Dr. Meral Uzunöz, Aynur Acar, Dr. Osman Kan, Dr. Orhan Çömlek, İbrahim Delibaş, Nurdan Tümbek Tekeoğlu, Hakkı Livatyalı, Mustafa Özel, Mete Kalkavan, Ahmet Öncü, Burak Beşir, Ayşe Çebi ve Arif Ekşi." - İSTANBUL

Kaynak: İHA