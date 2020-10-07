Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığı kaldırıldı
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Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığı kaldırıldı

07.10.2020 19:45 | Son Güncelleme: 07.10.2020 20:40
Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığı kaldırıldı

MARDİN Bağımsız Milletvekili Tuma Çelik'in nitelikli cinsel saldırı ve tehdit suçlamaları ile yasama dokunulmazlığının kaldırılması önerisi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

MARDİN Bağımsız Milletvekili Tuma Çelik'in nitelikli cinsel saldırı ve tehdit suçlamaları ile yasama dokunulmazlığının kaldırılması önerisi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Dokunulmazlığı kaldırılan Çelik, yargılanabilecek.

TBMM Genel Kurulu'nda, seçim çalışmaları sırasında D.K. adlı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması önerisi kabul edildi. Hakkında fezleke hazırlanan Çelik ile ilgili Hazırlık Komisyonu'nun raporu oylanarak kabul edildi.Cinsel saldırı ve tehdit ile suçlandıktan sonra HDP'den ihraç edilen Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasına oy çokluğu ile karar verildi. Milletvekili dokunulmazlığı kaldırılan Tuma Çelik hakkında soruşturma ve kovuşturmaya devam edilebilecek. Böylelikle Çelik'in yargılanmasının da önü açılmış oldu.

Haber:  Besti KARALAR/ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti KARALAR

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