Tuma Çelik'in dokunulmazlık dosyası Karma Komisyonda
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Tuma Çelik'in dokunulmazlık dosyası Karma Komisyonda

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon, Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'e ilişkin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ni görüşmek üzere hazırlık komisyonu kurulmasına karar verdi.

Tuma Çelik'in dokunulmazlık dosyası Karma Komisyonda
22.07.2020 12:49 | Son Güncelleme: 22.07.2020 12:53

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon, Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'e ilişkin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ni görüşmek üzere hazırlık komisyonu kurulmasına karar verdi.

Karma Komisyon, HDP'den ihraç edilen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'e ilişkin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ni ele almak üzere bir araya geldi.

Toplantıda, dosyayı görüşmek üzere beş kişilik hazırlık komisyonu kuruldu.

AK Parti'den Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm hazırlık komisyonuna üye olarak seçildi.

Hazırlık komisyonunun ileri günlerde toplanarak, dosyayı ele alması bekleniyor.

Kaynak: AA

Manşet

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