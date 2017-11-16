Tüm Zamanların En Etkileyici Kadın Protestocu Fotoğrafları Seçildi

Dünyadaki tüm protestoların ve direnişlerin ön saflarında daima cesur kadınları görüyoruz. Kimi demokrasi adına, kimi ırkçılık karşıtı, kimi ise kadın hakları için verilen mücadelelerde, korkusuzca erkeklerin karşısına dikilmeyi başaran kadınlara ait en etkileyici kareler bir internet sitesi tarafından derlenmiş ve sosyal medyada oldukça beğeni toplamış durumda.

ŞİLİ

Santiago, Şili'de, 11 Eylül 2016'da demokrasi gösterilerinde bir polis ile burun buruna geldiğinde.

ABD

Ieshia Evans, 9 Temmuz 2016'da Alton Sterling'in polis tarafından silahla öldürülmesine karşı Louisiana'da protesto için polisin karşısına dikilirken.

İSRAİL



İsrailli bir kadın, Tel Aviv'deki gösteriler sırasında polis ile karşı karşıya geldiğinde.

İSVEÇ

Maria-Teresa "Tess" Asplund isimli kadın, 1 Mayıs 2015'te İsveç'in Borlänge kentindeki bir Neo-Nazi eylemi sırasında, göstericilere karşı duruyor.

GÜNEY KORE

24 Nisan 2015'te, Seoul, Güney Kore'de hükümet karşıtı gösteriler sırasında bir kadın oturarak polislerin önünü kesiyor.

BELÇİKA

Zakia Belkhiri isimli kadın, 2016 yılında, Antwerp, Belçika'da müslümanları hedef alan bir gösteri sırasında selfie çekiyor.

İNGİLTERE

Birmingham'da, Saffiyah Khan isimli kadın gülümseyerek protesto ediyor.

İNGİLTERE

1963 yılında, Gloria Richardson isimli kadın, Cambridge'deki bir protesto sırasında polisin süngülü tüfeğini eliyle itiyor.

İSVEÇ

Danuta Danielsson isimli kadın, İsveç' Växjö'de, 13 Nisan 1985'te çantası ile bir Neo-Nazi'ye vururken.

İNGİLTERE

Emmeline Pankhurst, Ocak 1914'te, Buckingham Sarayı önünde gösteri yaptıktan sonra kendisini tutuklayanlara direnirken.

FRANSA

2012'de, Fransa'da eşcinsellik evlilik karşıtı bir gösteride öpüşen bir çift.

TÜRKİYE

İstanbul, Kadıköy'de, 2014 yılında mahalle evinin polis tarafından kapatılması üzerine kadın eylemci, polisin önünde dans ederek olayı protesto ediyor.

İSVİÇRE

16 yaşındaki öğrenci Lucie Myslikova, bir Neo-Nazi göstericiyle karşı karşıya dururken.

POLONYA

15 Haziran 2011'de Polonyalı kadınlar, Varşova Metro'sunda eylemdeler.

ABD

Kathrine Switzer isimli kadın, 1967'de Boston Maratonu'nu koşan ilk kadın olmak için erkeklerin tüm saldırılarına direndi.

ABD

Genç Amerikalı Kadın, Ocak 1969'da, Washington'da, Federal Ticaret Komisyonu Karargahı önünde polislerin karşısında kadın hakları için protesto yaparken.

BULGARİSTAN

2013'te Bulgaristan'da bir kadın, polisi protestoculara karşı güç kullanmaması için durdurmaya çalışıyor.

ABD

Jane Kasmir isimli kadın, 21 Ekim 1967'de, Vietnam Savaşı karşıtı bir protesto sırasında polislere barışı simgeleyen bir çiçek uzatıyor.

İNGİLTERE

1910 yılında, İngiltere'de kadınların oy hakkı için yaptığı bir gösteride polise direnen bir kadın.

GÜNEY AFRİKA

2016 yılında, Zulaikha Patel isimli 13 yaşındaki kız çocuğu Güney Afrika'da ırkçı politikları protesto ediyor.

TÜRKİYE

2013 yılında İstanbul'daki Gezi Parkı olayları sırasında bir kadın, polisin sıktığı tazyikli suyun önünde dururken.

ABD

21 Eylül 2016, Charlotte'ta gösteriler sırasında yaralanan bir kadın yine de polisin karşısında dikilmeye devam ediyor.

MAKEDONYA

Jasmina Golubovska isimli kadın, 2015'te, Üsküp, Makedonya'da hükümet binasının önündeki bir protestoda polisin kalkanını bir ayna olarak kullanıp ruj sürüyor ve sonra bir öpücük konduruyor.