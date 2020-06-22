Tüm Zamanların En Çok Konuşulan Konusu Belli Oldu Son zamanlarda ana gündem haline gelen yeni tip koronavirüs, görünüşe göre yalnızca son birkaç ayın değil, tüm zamanların en çok konuşulan konusu haline geldi.

Son zamanlarda ana gündem haline gelen yeni tip koronavirüs, görünüşe göre yalnızca son birkaç ayın değil, tüm zamanların en çok konuşulan konusu haline geldi. Ajans Press ve PRNet tarafından yapılan araştırma, konu hakkında merak edilen ilginç verileri gözler önüne serdi.

Tüm Zamanların En Çok Konuşulan Konusu Koronavirüs Oldu

Ülkemizde 10 Mart tarihinde resmi olarak gözlemlenen ilk vaka ile birlikte yeni tip koronavirüs ile ilgili haberlerde, içeriklerde ve sosyal medya gönderilerinde çok ciddi bir artışın olduğu ve bu artışın virüsü, ülkemizin en çok konuşulan konusu haline getirdiği tespit edildi.

Ajans Press ve PRNet tarafından yapılan gözlemlere göre 10 Mart tarihinden bu yana koronavirüs ile ilgili yayınlanan yazılı basın içeriği yaklaşık 700,000 adet olarak tespit edilirken, normalleşme döneminin başladığı 1 Haziran tarihinden bu yana ise 75,284 adet yazılı basın içeriğinin yayınlandığı tespit edildi.

Bu verilerle birlikte yeni tip koronavirüs, ülkemizde şimdiye kadar en çok konuşulan konu haline gelmeyi başardı. Tabii bu durumda, sosyal hayatımızın derin bir şekilde etkilenmesinin kritik bir önem taşıdığı söylenebilir.

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