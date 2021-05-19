Tüm yurtta saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu
Kalabalıktan görüntü Vali Hüseyin Öner'in katılımcılara teşekkür konuşması - ArdahanArdahan'da 80. Yıl Cumhuriyet Stadyumunda bir araya gelenler, burada aynı anda ellerine aldıkları Türk bayraklarıyla İstiklal Marşını okudu.
Kalabalıktan görüntü
Vali Hüseyin Öner'in katılımcılara teşekkür konuşması - Ardahan
Ardahan'da 80. Yıl Cumhuriyet Stadyumunda bir araya gelenler, burada aynı anda ellerine aldıkları Türk bayraklarıyla İstiklal Marşını okudu.
Ardahanlılara Vali Hüseyin Öner, 25, Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, diğer yetkililerde eşlik etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh