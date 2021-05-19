Tüm yurtta saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu
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Tüm yurtta saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu

Anadolu Ajansı / Fatih Doğan - Haberler | Güncel

Kent merkezinin havadan görüntülenmesi drone ile çekilmiş görüntü Binalara asılan Türk bayrakları ve balkonda el sallayan vatandaşlar Tire'de İstiklal Marşı okuyan vatandaşlar İZMİR - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tüm yurtta aynı anda 19.19'da İstiklal Marşı okundu.

Kent merkezinin havadan görüntülenmesi drone ile çekilmiş görüntü

Binalara asılan Türk bayrakları ve balkonda el sallayan vatandaşlar

Tire'de İstiklal Marşı okuyan vatandaşlar İZMİR - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tüm yurtta aynı anda 19.19'da İstiklal Marşı okundu.

Tüm yurtta saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu
Tüm yurtta saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu
Tüm yurtta saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu
Tüm yurtta saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Doğan

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