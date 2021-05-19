Tüm yurtta saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu

Kent merkezinin havadan görüntülenmesi drone ile çekilmiş görüntü Binalara asılan Türk bayrakları ve balkonda el sallayan vatandaşlar Tire'de İstiklal Marşı okuyan vatandaşlar İZMİR - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tüm yurtta aynı anda 19.19'da İstiklal Marşı okundu.