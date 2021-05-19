Tüm yurtta saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu
Kent merkezinin havadan görüntülenmesi drone ile çekilmiş görüntü Binalara asılan Türk bayrakları ve balkonda el sallayan vatandaşlar Tire'de İstiklal Marşı okuyan vatandaşlar İZMİR - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tüm yurtta aynı anda 19.19'da İstiklal Marşı okundu.
Kent merkezinin havadan görüntülenmesi drone ile çekilmiş görüntü
Binalara asılan Türk bayrakları ve balkonda el sallayan vatandaşlar
Tire'de İstiklal Marşı okuyan vatandaşlar İZMİR - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tüm yurtta aynı anda 19.19'da İstiklal Marşı okundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Doğan