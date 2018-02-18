Tüm Yeni İos Uygulamalarına İphone X Çentiği Uyum Zorunluluğu Geliyor

Apple Yeni iOS Uygulamalarının iPhone X Çentiğine Uygun Tasarlanmış Olmasını İstiyor



Apple, Tüm Yeni iOS Uygulamalarına iPhone X Çentiği Uyum Zorunluluğu Getiriyor.

Bu yıl yeni bir iOS uygulaması geliştirmeyi düşünüyorsanız; iPhone X'in Super Retina Display'i tam olarak desteklediğinden emin olmanız gerekiyor.

9to5Mac yer alan habere göre yeni uygulamaların tasarımlarında iPhone Çentiğine Uyum şartı geliyor. Bu kural Nisan 2018'den sonra yayımlanacak yeni uygulamalarda yer alacak. Bu tarihten sonraki uygulamalarda iOS 11 SDK'sının kullanılmış olması zorunlu hale getiriliyor.

iPhone X Çentiği Uyum Zorunluluğu



iPhone X satışlarına bakıldığında, farklı değerlendirmelere rastlıyoruz. Kimine göre satışları başarılı, kimine göre ise başarısız bulunan iPhone X'in beklentilerin altında kalan satışları olduğu bir gerçek. Ancak buna rağmen Apple'ın; çentikli ekran tasarımını daha uzun yıllar devam ettireceğini anlıyoruz.

İlginçtir ki Apple, iPhone X ve iOS 11 SDK ile güncellemeye ihtiyaç duyan mevcut uygulamalar hakkında hiçbir şey söylemedi. Çoğu geliştirici muhtemelen sadece arayüzü değiştirip çentikli ekrana uygun hale getirecek. Ancak bunu yapmayı ihmal edenlerde olabilir.

http://www.teknotalk.com/iphone-x-centigi-uyum-zorunlulugu-62284/