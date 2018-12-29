"Tüm yayınların Çamlıca Kulesi'nde toplanması risk"

Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği Başkanı Gürsoy, tüm yayınların Çamlıca Kulesi'nde toplanmasının enerji, teknik, doğal afet ya da saldırı gibi riskleri beraberinde getireceğini bu nedenle Kayışdağı'nda yedek sistem kuracaklarını söyledi.