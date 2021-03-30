Tüm yasakları delip kumar oynarken yakalandılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tüm yasakları delip kumar oynarken yakalandılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tüm yasakları delip kumar oynarken yakalandılar

Kocaeli'nin Başikele ilçesinde kısıtlama saatlerinde kahvehanede kumar oynarken suçüstü yakalanan 6 kişiye para cezası kesildi.

Türkiye'de çalışmaları yapılan 'sprey aşı' salgını bitirmede önemli rol oynayabilir
Türkiye'de çalışmaları yapılan 'sprey aşı' salgını bitirmede önemli rol oynayabilir
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs tedbirleri hakkında genelge! Tüm kafa karışıklıkları giderildi
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs tedbirleri hakkında genelge! Tüm kafa karışıklıkları giderildi

Kocaeli'nin Başikele ilçesinde kısıtlama saatlerinde kahvehanede kumar oynarken suçüstü yakalanan 6 kişiye para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir kahvehanede kumar oynandığı ihbarını alan polis ekipleri adrese baskın düzenledi. Kısıtlama saatinde Covid-19 tedbirlerini ihlal eden 6 kişinin kumar oynadığı belirlendi. Suçüstü yakalanan 6 şahsa, kısıtlama, sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunu ihlal ettikleri kahvehane içerisinde kumar oynadıkları gerekçesiyle para cezası kesildi. Kahvehanede kumar oynattığı belirlenen 1 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Baskında kumar oynayan şahıslara ait paralara, poker pullarına ve materyallere de polis ekiplerince el konuldu. - KOCAELİ

Tüm yasakları delip kumar oynarken yakalandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Mahir Ünal Erkan Kandemir Bekir Pakdemirli Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Alişan Merve Dizdar Şeyma Subaşı Türkan Şoray
Spor Ali Koç Cenk Tosun Mesut Bakkal Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tüm yasakları delip kumar oynarken yakalandılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 09:06:42. #1.16#
title