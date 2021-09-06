Tüm Vatandaşlarımızı Aşılarını Tamamlamaya Davet Ediyoruz

Vali İlhami AKTAŞ ve AK PARTİ Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, vatandaşlarımızı aşı olmaya teşvik etmek ve kolayca aşı olmalarını sağlamak amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iskele meydanında kurulan Covid-19 aşı uygulama çadırını ziyaret ettiler.

Vali İlhami AKTAŞ ve AK PARTİ Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, vatandaşlarımızı aşı olmaya teşvik etmek ve kolayca aşı olmalarını sağlamak amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından iskele meydanında kurulan Covid-19 aşı uygulama çadırını ziyaret ettiler.

Aşı çadırında görev yapan sağlık çalışanları ile bir süre görüşerek sohbet eden Vali İlhami AKTAŞ, Covid-19 Aşı Uygulama Noktasında devam eden aşılama çalışmaları hakkında İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk'ten bilgi aldı.

Tüm sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Vali İlhami AKTAŞ, devletimizin tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın sağlığı için çalıştığını ifade ederek, aşı sırası gelen bütün vatandaşlarımızı aşılarını tamamlamaya davet etti.

Kaynak: Habermetre