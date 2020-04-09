Tüm uyarılara rağmen semt pazarında düşündüren yoğunluk Antalya'da kapalı bir semt pazarında vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymaması sonucu yoğunluk yaşandı.

Antalya'da kapalı bir semt pazarında vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymaması sonucu yoğunluk yaşandı.

Korona virüs önlemleri kapsamında evde kalmaları önerilen vatandaşların büyük bölümü bu çağrıya uyarken semt pazarlarında zaman zaman düşündüren görüntüler yaşanıyor. Antalya Valiliği tarafından alınan tedbirlere harfiyen uyan, sahil, park ve meydanları boşaltan vatandaşlar semt pazarlarında aynı hassasiyeti gösteremiyor. Pazarlarda alınan 3 metre tezgah aralığı kararı, pazarcı esnafı kadar aynı anda alışveriş yapan vatandaş şartı, maske zorunluğu, çocukların pazara alınmaması gibi tedbirlere rağmen pazarda zaman zaman kurallar çiğneniyor.

Muratpaşa ilçesine bağlı Yenigün Mahallesi'ndeki kapalı pazara gelen çok sayıda vatandaş yoğunluk oluşturdu. Maskesiz girmenin yasak olduğu pazarda vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlenirken, pazar esnafının da bir bölümünün maskeleri olmasına rağmen kullanım şekillerinin yanlış olduğu, ağız ve burunlarının açık kaldığı gözlendi. - ANTALYA

Kaynak: İHA