Tüm uyarılara rağmen maske takma zorunluğu ihlal ediliyor
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Tüm uyarılara rağmen maske takma zorunluğu ihlal ediliyor

08.02.2021 17:20 | Son Güncelleme: 08.02.2021 17:25

Kalabalıktan görüntüler Maske takmayan vatandaşlardan görüntüler Sigara içen vatandaşlardan görüntüler İSTANBUL - İstanbul'un kalabalık alışveriş mekanlarından Eminönü ve Sultanhamam bölgelerinde tüm uyarılara rağmen esnaf ve vatandaşın maske takma zorunluluğunu ihlal ettiği görülüyor.

Kalabalıktan görüntüler

Maske takmayan vatandaşlardan görüntüler

Sigara içen vatandaşlardan görüntüler İSTANBUL - İstanbul'un kalabalık alışveriş mekanlarından Eminönü ve Sultanhamam bölgelerinde tüm uyarılara rağmen esnaf ve vatandaşın maske takma zorunluluğunu ihlal ettiği görülüyor. Yolda yürürken sigara içen vatandaşların yarattığı tehlike dikkat çekiyor.

Tüm uyarılara rağmen maske takma zorunluğu ihlal ediliyor
Tüm uyarılara rağmen maske takma zorunluğu ihlal ediliyor
Tüm uyarılara rağmen maske takma zorunluğu ihlal ediliyor
Tüm uyarılara rağmen maske takma zorunluğu ihlal ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atilla Sevil

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