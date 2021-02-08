Tüm uyarılara rağmen maske takma zorunluğu ihlal ediliyor
Kalabalıktan görüntüler Maske takmayan vatandaşlardan görüntüler Sigara içen vatandaşlardan görüntüler İSTANBUL - İstanbul'un kalabalık alışveriş mekanlarından Eminönü ve Sultanhamam bölgelerinde tüm uyarılara rağmen esnaf ve vatandaşın maske takma zorunluluğunu ihlal ettiği görülüyor.
Kalabalıktan görüntüler
Maske takmayan vatandaşlardan görüntüler
Sigara içen vatandaşlardan görüntüler İSTANBUL - İstanbul'un kalabalık alışveriş mekanlarından Eminönü ve Sultanhamam bölgelerinde tüm uyarılara rağmen esnaf ve vatandaşın maske takma zorunluluğunu ihlal ettiği görülüyor. Yolda yürürken sigara içen vatandaşların yarattığı tehlike dikkat çekiyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Atilla Sevil